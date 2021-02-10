Хосонов рассказал, как Вернблум издевался над молодыми игроками ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, выступающий за "Аланию", рассказал о своем отношении к экс-игроку "армейцев" Понтусу Вернблуму.
Фото: РИА Новости
- Правда ли, что Вернблум буллил Наира Тикнизяна - отправлял работать в "Ашан" и вгонял в депрессию? Такое было. На сборах убивал слишком сильно. А Тики - очень чуткий. Чуть-чуть ему напихаешь - он мог уйти в комнату и закрыться. Мы утешали: "Давай успокаивайся, это все фигня". Думаю, сейчас Наир окреп - не случайно заиграл. А Понтуса я не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент - но как человек вообще мне не нравился, - передает слова Хосонова Sports.ru.

22-летний Хетаг Хосонов является воспитанником "армейцев", провел за взрослую команду ЦСКА 17 матчей, в которых забил 1 гол. За молодежный состав красно-синих футболист отыграл 61 матч во внутреннем первенстве (8 голов, 1 результативная передача), а также 17 матчей в Юношеской лиге УЕФА (1 гол, 4 результативные передачи). Период с января 2019 года по июнь 2020 года Хосонов провел в аренде в "Тамбове", за который провел 15 матчей и отдал 1 голевой пас. В августе 2020 года футболист подписал контракт с "Аланией", за которую в 23 встречах забил 2 гола и выполнил 2 ассиста.

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