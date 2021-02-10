"Что касается 10 млн евро за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет 25 млн евро стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10. Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали - 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 млн евро?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям", - заявил Сайманов.
Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за казанский клуб в РПЛ, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Всего за "Рубин" у 19-летнего футболиста 44 матча, 5 забитых мячей и 10 голевых передач.
В России Кварацхелия играл также за "Локомотив" на правах аренды в 2019 году. В составе "железнодорожников" он сыграл в 10-ти матчах, забив один гол.
Контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до конца июня 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
Сайманов: 10 млн евро за Кварацхелию? Тут даже не о чем говорить
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов высказал мнение о полузащитнике команды Хвиче Кварацхелии.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!