"Мы посчитали, если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте. Но тут определённое везение нужно. В 2008 году мы сильно стартанули - 7 или 8 матчей выиграли и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был всё-таки сплав опыта и молодости, а сейчас по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность", - сказал Сайманов.
В нынешнем сезоне РПЛ "Рубин" занимает 9-е место. В 19-ти матчах казанская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. В активе "Рубина" 28 очков.
Лидирует в РПЛ "Зенит", набравший 41 очков в 19-ти матчах.
Первый матч в этом году команда Слуцкого проведет 28 февраля. В 20-м туре РПЛ казанцы сыграют на выезде против московского "Спартака". Начало матча в 14:00 мск.
"Рубин" не сумел выйти в 1/8 финала Кубка России, уступив в последнем матче группового этапа "СКА-Хабаровск" со счетом 0:1.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Рубина": команда могла бы оказаться на первом месте в РПЛ, но нужно везение
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал нынешнее положение казанской команды в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Рубин"
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