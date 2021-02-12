- Натхо до ухода в ЦСКА забил 14 из 15-ти. Не хочется Полоза сглазить, но и его обязан назвать. Неизвестно, как пришли к тому, чтобы сделать Диму пенальтистом. Дима после каждой тренировки остается, бьет по одному пенальти. Мы не можем взять. А он всякий раз не знает, куда будет бить. Еще Жоаозиньо отметил бы. Умеет в оба угла и в середину, непредсказуемый и точный. Как против него играть, так думаю: "Только бы не Жоаозиньо", - передает слова Кафанова Matchtv.ru.
29-летний форвард "Ростова" Дмитрий Полоз за свою карьеру реализовал 12 пенальти из 12, в том числе 2 в Лиге чемпионов в ворота "Андерлехта" и "Баварии". 32-летний полузащитник "Сочи" Жоаозиньо забил 18 пенальти из 18, в том числе 5 в Лиге Европы. 32-летний полузащитник белградского "Партизана" Бибрас Натхо реализовал 44 11-метровых из 51 попытки, в том числе 3 в Лиге чемпионов в ворота киевского "Динамо", "Манчестер Сити" и леверкузенского "Байера", а также 6 в Лиге Европы.
Кафанов назвал тройку лучших пенальтистов РПЛ
Тренер голкиперов "Ростова" Виталий Кафанов высказал мнение о трех лучших пенальтистах Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"
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