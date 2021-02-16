По данным источника, Мостовой был открыт к трансферу в другой клуб, поскольку хотел получать больше игрового времени. Однако "Зенит" категорически отказался продавать полузащитника.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Мостовой провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе команды 41 очко.
Источник: Чемпионат
Источник: "Динамо" и "Рубин" хотели подписать Мостового
Фото: "Зенит"
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