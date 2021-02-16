Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил перемены в поведении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева снижением нагрузок и ответственности за результат.
- Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство. Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость, - передает слова Слуцкого Sport24.
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в течение 7 лет (с октября 2009 по декабрь 2016 года) работал с 34-летним голкипером Игорем Акинфеевым в ЦСКА, а также в национальной сборной России в период с августа 2015 по июнь 2016 года.
Слуцкий: Акинфеев стал спокойнее, потому что у ЦСКА нет железной задачи быть первым
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пояснил, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал более спокойным и улыбчивым.
Фото: ПФК ЦСКА
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