Не зря шифровались! После сборов в закрытом режиме "Арсенал" выбил "Зенит". И спорное решение судей не помешало

Играть в 1/8 финала Кубка России питерскому клубу пришлось без большей части своих легионеров. Сразу 5 иностранцев по состоянию на 20 февраля оказываются вне игры. У Малкома, как известно, травма колена. Азмун и Дриусси восстанавливаются от повреждений, полученных на сборах. Барриос находится на карантине в связи с положительным тестом на коронавирус. А Дуглас Сантос отсутствует с формулировкой "по функциональным причинам". Кадровая ситуация, прямо скажем, не самая простая.
Команда Парфенова проводила сборы в закрытом режиме. Ни пишущие журналисты, ни телевещатели, ни даже клубное телевидение "Арсенала" не могли попасть к игрокам и тренерскому штабу. Хорошо, что пресс-служба клуба давала хоть какую-то информацию. Из нее мы узнали, что по семейным обстоятельствам уехал из Тулы Кадири. Ему на смену в аренду у "Рубина" был взят Коновалов. Игорь рассказывал, что Парфенов видит его в роли правого или левого инсайда. Но, как выяснилось сегодня, тренер пока что не видит новичка в стартовом составе.
Схему "Арсенала" в сегодняшней игре вполне можно назвать гибкой. В зависимости от ситуации "туляки" выстраивались то в 4-4-2, то в 4-2-2-2, то в 4-4-1-1. Но всякий раз чаще других в центре внимания оказывалась пара форвардов. Луценко и Панченко хорошо двигались, неплохо взаимодействовали и существенно напрягали защитников "Зенита". Больше других нагрузку получал Ракицкий. И если поначалу Ярослав блокировал удары, выгрызал мячи в подкатах и выносил их от своей штрафной, то ближе к середине первого тайма он перестал успевать за эпизодами и стал прибегать к нарушениям правил.
25 - Ракицкий получил желтую, а вы, уважаемые подписчики, — картинку со звуком #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/bMUaE24I2T— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 20, 2021
Именно после одного из них Ракицкий получил желтую карточку, а "Арсенал" получил опасный штрафной, с которого забил свой первый мяч. Не без помощи рикошета от Оздоева, но все-таки забил. Этот гол позволил команде Парфенова сравнять счет. А за 6 минут до этого мяч побывал в воротах Нигматуллина. "Зенит" играл не лучше своего соперника, но смог отличиться первым. Голевой эпизод состоялся после подачи с углового в исполнении Ракицкого (да, именно он занимался сегодня этим делом) и оказался не лишен оттенка скандальности.
Дело в том, что мяч оказался в сетке после того, как в одной точке сошлись непосредственно сам мяч, нога Кузяева и руки Нигматулина. По первым впечатлениям в динамике однозначно судить было очень сложно. Ряд повторов не сильно прояснил ситуацию. С одной стороны, вратарь "Арсенал" не зафиксировал мяч в своих руках. С другой стороны, действие полузащитника "Зенита" вполне создавало помеху для голкипера. На стоп-кадре видно, что в один момент Кузяев попадает ногой по руке Нигматуллина, но является ли это достаточным для отмены гола? Васильев вместе с ассистентом на бровке посчитали, что нет. ВАР решение арбитров в поле не изменил.
Помимо этого эпизода, к Васильеву были и другие претензии от представителей обеих команд. Проводивший 200-й матч за "Зенит" Дзюба резко не соглашался с судьей по поводу зафиксированного фола в атаке. "Туляки" были недовольны отсутствием желтых карточек после, по их мнению, грубых нарушений со стороны "питерцев". Хорошо хоть, что в конце первого тайма Васильев не дал поводов для споров и не пропустил момент с однозначным пенальти в ворота команды Семака. После эффектного удара Луценко мяч попал сначала в перекладину, а затем в руку Ловрена. Если бы судья не указал на "точку", был бы большой скандал.
Назначенный 11-метровый удар уверенно реализовал Бауэр. "Зенит" неожиданно оказался в роли проигрывающего и очень хотел отыграться еще до перерыва. Неплохие шансы были у Кузяева и Оздоева, но первый пробил в Бурлака, а второй - выше ворот. После 15-минутного отдыха два момента для своих партнеров создал Жирков - сначала прострелил на Караваева, затем навесил на Дзюбу. К сожалению для Юрия Валентиновича, Вячеслав и Артем не смогли превратить передачи ветерана в голевые.
"Арсенал" же абсолютно не стеснялся искать шанс забить "Зениту" третий. Гурам Аджоев не обманывал, когда во время сборов рассказывал, что игроки почувствовали вкус в атаке и получают удовольствие от игры. Моменты тульской команды были не хуже, чем у питерской. Не хватало только точности в завершающей стадии. В частности, наверняка у Парфенова будут претензии по реализации к Ломовицкому и Панченко. Да и Луценко должен получить нагоняй за офсайд, в который он залез за 15 минут до конца основного времени матча. Будь форвард более внимательным, его гол после выхода 1 на 1 никто бы не имел права отменить. А так ВАР абсолютно справедливо указал Васильеву на нарушение правил.
Впрочем, и двух забитых мячей "Арсеналу" хватило для того, чтобы выбить из турнира действующего обладателя Кубка России. "Зенит" был неплох лишь короткими отрезками. В основном же команда Семака не могла создать ничего дельного и даже не сподобилась на полноценный навал в концовке. Владимир Быстров заявил, что игра питерского клуба была безнадежной. Спорить с ним сложно. Результат стоит считать неожиданным, только если исходить из предматчевых раскладов. "Арсенал" полностью разрушил ожидания и одержал абсолютно заслуженную победу.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", кадры из трансляции Матч Премьер