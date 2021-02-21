— Касаемо возможного возвращения Остона в "Спартак", у любого футболиста бывают периоды взлетов и падений. Все будет зависеть от самого полузащитника. Он может все доказать своей игрой и вернуться в "Спартак", — цитирует Абрамова "Все про спорт".
Напомним, "Спартак" купил 20-летнего Урунова у "Уфы" летом 2020 года за 1 млн евро. За это время футболист смог забить за команду один гол, не сумев оправдать ожидания тренерского штаба. Вчера стало известно, что башкирский клуб арендовал игрока на полгода с возможностью выкупа.
Наставник Узбекистана: Урунов может все доказать своей игрой и вернуться в "Спартак"
Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов считает, что полузащитник Остон Урунов может вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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