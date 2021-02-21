— Если ты хочешь сам себе доказать, что ты хороший футболист, надо это в Европе доказывать, а не в чемпионате России или Украины, — цитирует Воронина "КП".
41-летний Воронин за свою профессиональную карьеру ни разу не сыграл в составе украинского клуба. В его жизни были несколько немецких клубов, "Ливерпуль" и московское "Динамо", после которого он закончил карьеру. Сейчас украинец работает в тренерском штабе бело-голубых.
Воронин: если хочешь доказать, что ты хороший футболист, надо это в Европе делать, а не в РПЛ и УПЛ
Бывший украинский футболист Андрей Воронин высказался о российских и украинских игроках.
Фото: Getty Images
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