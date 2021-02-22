"Закономерная победа "Крыльев", счёт на табло. О чём здесь можно рассуждать? Настрой футболистов сегодня не понравился. Просто некоторые после осенней части немножко подумали, что они здорово играют. Но это уже будут личные разговоры. Что касается погодных условий, то они для всех одинаковы. А в работу судей я не вмешиваюсь - некоторые команды и вдесятером выигрывают", - сказал Черевченко.
Матч 1/8 финала Кубка России "Химки" - "Крылья Советов" закончился победой самарской команды со счетом 4:0. Авторами мячей в составе "Крыльев" стали Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов. С 19-й минуты матча подмосковный клуб играл в меньшинстве.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России химчане дошли до финала, где уступили "Зениту". Петербургский клуб также вылетел из национального кубка.
Следующий матч у "Химок" пройдет 27 февраля. В 20-м туре РПЛ команда Черевченко дома сыграет против "Уфы". Начало матча в 14:00 мск.
Подмосковный клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 25 очков.
Источник: "Чемпионат"
Черевченко: закономерная победа "Крыльев", счет на табло
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с "Крыльями Советов" (0:4).
Источник: ФК "Химки"
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