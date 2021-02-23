Мостовой: уход Еременко из "Ростова" - странная ситуация

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе полузащитника Романа Еременко из "Ростова".
Фото: "Ростов"
Мостовой отметил, что ситуация с уходом Еременко выглядит странно.

"Странная ситуация, с учетом того, что "Ростов" накануне проиграл, а Еременко попросил замену. Эта замена сама выглядела странно. Не было причин для нее — никакой травмы, ничего. Очевидно, что-то происходит в клубе, внутри команды. Такие ситуации я встречал на своем футбольном пути. Футболисты по какой-то внутренней или бытовой причине хотят уйти — это нормально", - сказал Мостовой.

Напомним, ранее "Ростов" объявил о расторжении контракта с Еременко. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Еременко провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Мостовой Еременко Ростов
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