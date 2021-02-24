"Спартак" сейчас вверху и борется за чемпионство, посмотрим, что будет во второй части чемпионата. Промес, понятно, хороший игрок, но не только в одном Промесе дело. Я бы не сказал, что и Кокорин был плохой, Кокорин тоже хороший футболист. Но есть команда, прежде всего, есть командные взаимодействия, тактика тренера", - сказал Глушаков.
Отметим, ранее стало известно, что Промес прибыл в Москву, чтобы заключить контракт со "Спартаком". Ожидается, что стороны подпишут соглашение на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро без учета бонусов.
Напомним, что Промес и Глушаков вместе выступали за "Спартак". Квинси был игроком "красно-белых" в 2014-2018 годах. Он провел за команду 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Sport24
Глушаков прокомментировал трансфер Промеса в "Спартак"
Хавбек "Химок" Денис Глушаков высказался о переходе полузащитника Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак".
Фото: РПЛ
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