— Кстати Рошу, никто не знает и не видел. Пока перевели, но ему нужно искать клуб. Это лишний раз говорит о том, сколько бесполезных трансферов у "Спартака" за последние 10 лет. Пришли-ушли и не только Роши, — цитирует Мостового "СЭ".
26-летний Роша выступает за "Спартак" с лета 2017 года, но более полутора лет из этого срока провел в арендах. Всего за московскую команду он провел 19 матчей, забив гол и отдав две голевые передачи.
В связи с переходом Квинси Промеса, Роша был переведен в фарм-клуб "Спартака".
Мостовой — о переводе Роши в "Спартак-2": сколько бесполезных трансферов у клуба за последние 10 лет
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о переводе полузащитника Педро Роши во вторую команду.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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