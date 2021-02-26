— Мы платим 12,5-12,8 тыс. рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей, — цитирует функционера ТАСС.
Напомним, в зимнее трансферное окно клуб арендовал 11 футболистов, ещё несколько игроков подписали с тамбовчанами контракт. "Тамбов" испытывает серьезные проблемы с финансированием.
Стало известно, сколько "Тамбов" платит своим футболистам
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о зарплатах в клубе.
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