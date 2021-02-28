Онопко заявил, что, несмотря на поражение, ему понравилась игра ЦСКА.
"В целом мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет. Не забили — это минус, однако они не остановились, моменты были даже при счете 2:0. Если говорить о психологии, то в совокупности, гол на шестой минуте от Лисаковича, отсутствие капитана, центрального защитника тоже сказывается. Но это футбол, всегда есть потери", - сказал Онопко.
Отметим, что в составе ЦСКА в матче с "Локомотивом" отсутствовали вратарь Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев.
На данный момент "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (31 очко). ЦСКА - второй (37 баллов).
Источник: Спорт-Экспресс
Онопко: в целом мне понравилась игра ЦСКА в матче с "Локомотивом"
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение "армейцев" в матче 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2).
Фото: РИА Новости
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