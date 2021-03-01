Еременко не собирается искать новый клуб до конца сезона

Алексей Еременко, отец экс-полузащитника "Ростова" Романа Еременко, сообщил, что футболист не планирует искать новый клуб до завершения текущего сезона.

Фото: ФК "Ростов"