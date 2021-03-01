"Он возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь", - сказал Еременко-старший.
Напомним, на прошлой неделе "Ростов" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с футболистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Сегодня появилась информация, что интерес к игроку проявляет "Сочи".
Роман Еременко выступал за "Ростов" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Всего за ростовский клуб он сыграл в 48-ми матчах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.
Источник: ТАСС
Еременко не собирается искать новый клуб до конца сезона
Алексей Еременко, отец экс-полузащитника "Ростова" Романа Еременко, сообщил, что футболист не планирует искать новый клуб до завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Ростов"
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