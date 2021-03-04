"Тамбов" в ближайшее время начнет погашать долги по зарплате перед игроками клуба

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб в скором времени начнет осуществлять выплаты в погашение задолженности по зарплате игроков.

Фото: РИА Новости