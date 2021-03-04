- Сегодня-завтра должна прийти первая часть выплат футболистам "Тамбова", - передает слова Худякова Sport24.
Ранее стало известно, что "Тамбов" выплатил 20% задолженности по заработной плате части игроков, которые покинули клуб прошедшей зимой.
"Тамбов" в ближайшее время начнет погашать долги по зарплате перед игроками клуба
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб в скором времени начнет осуществлять выплаты в погашение задолженности по зарплате игроков.
Фото: РИА Новости
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