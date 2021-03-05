По словам Шварца, Комличенко не может попасть в стартовый состав "Динамо" из-за того, что пребывает не в лучшей форме. Вместе с тем тренер "бело-голубых" заявил, что к Николаю вернутся голевое чутье и способность реализовывать моменты.
"Дело в том, что у Комличенко была легкая травма. Возможно, форма была неоптимальной. На зимних сборах он немного выпадал из тренировочного процесса в связи с небольшой травмой. В игре с "Ахматом" он вышел на замену. Голевое чутье и реализация придут", - сказал Шварц.
Отметим, что 7 марта "Динамо" сыграет с "Тамбовом" в матче 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 16.30 мск. "Динамо" пребывает на шестом месте в таблице чемпионата (33 очка). "Тамбов" идет 16-м (13 баллов).
Источник: Чемпионат
Шварц объяснил, почему Комличенко не проходит в стартовый состав "Динамо"
Наставник "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал ситуацию с форвардом команды Николаем Комличенко.
Фото: "Матч ТВ"
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