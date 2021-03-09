Об этом сообщил бывший глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг.
— Сегодня Олега Ивановича выписали, буквально только что он приехал домой. Голос у него бодрый, настроение хорошее. Романцев благодарит команду и болельщиков за поддержку, шутит, что может и выписали из-за этого, — цитируют Трахтенберга РИА Новости.
Напомним, 67-летнего Романцева госпитализировали в столице на прошлой неделе. Ему поставили диагноз "инфаркт", а затем успешно провели операцию на сердце.
"Спартак" выразил поддержку Романцеву, а фанаты клуба вывесили в честь бывшего тренера баннеры.
Романцева выписали из больницы
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выписан из больницы.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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