"Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из "Спартака" не связывался", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, что Спаллетти является одним из кандидатов на замену наставника "Спартака" Доменико Тедеско, который покинет клуб по окончании сезона.
Напомним, что итальянский специалист возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год, став двукратным победителем чемпионата России.
В "Спартаке" прокомментировали слухи об интересе к Спаллетти
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к бывшему главному тренеру "Зенита" Лучано Спаллетти.
Фото: globallookpress.com
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