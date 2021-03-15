"Когда я был руководителем команды, у нас ничего запрещенного не принималось, мы всегда очень щепетильно к этому относились.
Как я могу говорить о том, что вне команды Обухов мог что-то сделать. Допустим, мы не разрешали футболистам курить, а они курили. Мы были условно против того, чтобы они выпивали бокал вина или пива после матчей, а они могли себе это позволить. Мы были против, а дальше что? Мы же их за руку не держали.
Конечно, если человек был болен, врач пытался медикаментозно его восстановить, но что это были за препараты и когда их давали, я не могу комментировать, потому что просто не знаю", - сказал Тукманов.
Напомним, ранее стало известно, что форварда "Ростова" Владимира Обухова подозревают в нарушении антидопинговых правил. В СМИ сообщили о письме от ФИФА на имя генсекретаря РФС Александра Алаева. В нем указано, что допинг-проба, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России и значившаяся как отрицательная, в реальности содержала следы запрещенного вещества - метандиенона.
Владимир Обухов выступал за "Торпедо" в 2013 году. За московский клуб он провел 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В октябре прошлого года он стал игроком "Ростова". Сумма трансфера игрока из "Тамбова" составила 700 тыс евро. В текущем сезоне он сыграл за ростовский клуб 8 матчей в РПЛ и Кубке России. Еще 10 матчей сезона 2020/2021 он провел в составе "Тамбова", сделав одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Бывший президент "Торпедо" - о ситуации с Обуховым: у нас в команде ничего запрещенного не принималось
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе нападающего "Ростова" Владимира Обухова.
Фото: ФК "Тамбов"
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