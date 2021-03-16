Отметим, что 18 марта "Динамо" сыграет с "Краснодаром" на выезде в матче 23-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 мск.
В преддверии матча Булут отметил, что "Краснодар" сильно играет на своем поле. Также он выделил нескольких футболистов "быков". Кроме того, Булут заявил, что по подбору игроков "Краснодар" находится на уровне "Спартака".
"Краснодар" очень сильно играет дома, они только один раз проиграли. Выделил бы Классона, Кабеллу и Вандерсона. Вильена тоже хорош в центре поля. Я бы сравнил уровень их игроков со "Спартаком". Уверен, нас ждет сложная и упорная игра в Краснодаре", - заявил тренер "Динамо".
"Бело-голубые" на данный момент располагаются на седьмом месте в таблице РПЛ (36 очков). "Краснодар" - восьмой (34 очка).
Источник: Чемпионат
Тренер "Динамо": по уровню игроков "Краснодар" похож на "Спартак"
Тренер "Динамо" Волкан Булут назвал самых сильных, по его мнению, игроков "Краснодара".
Фото: "Краснодар"
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