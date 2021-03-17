Олич отметил, что шансы на победу в матче равны. По его словам, если ЦСКА выиграет, то вновь включится в чемпионскую гонку.
"Армейцам" будет очень тяжело. Но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство. Буду с большим интересом смотреть этот матч, потому что в "Зените" играет Деян Ловрен, а в ЦСКА — Никола Влашич", - сказал Олич.
Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 17 марта. Начало - в 20.00 мск. "Армейцы" занимают третье место в таблице РПЛ (40 очков). "Зенит" лидирует в чемпионате (45 баллов).
Источник: Известия
Олич: если ЦСКА победит "Зенит", то вновь включится в борьбу за чемпионство
Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне являющийся тренером сборной Хорватии, высказался о предстоящей встрече "армейцев" с "Зенитом" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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