Мостовой заявил, что для Мирзова сейчас неподходящее время в "Спартаке". По его мнению, в московской команде есть перебор футболистов группы атаки.
"Сейчас немножко неподходящее время для Мирзова в "Спартаке". Он был нужен "красно-белым" тогда, когда пришел еще при другом тренере. Они с Бакаевым здорово себя проявляли. Мы сразу заметили, что ребята довольно-таки физически хорошие, те качества, которые были нужны, они сейчас как раз и показывают. В "Спартаке" сейчас небольшой перебор игроков атакующего плана. Вот придет Мирзов, из-за этого Промеса посадят на лавку что ли? Нет", - сказал Мостовой.
Отметим, что минувшей осенью Мирзов перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Мирзов провел за "Химки" 11 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Подмосковная команда располагается на девятом месте в таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Мостовой: сейчас неподходящее время для Мирзова в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что хавбек Резиуан Мирзов намерен вернуться в состав "красно-белых" по окончании аренды в "Химках".
Фото: "Спартак"
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