Дьяков высказался о футболистах с нетрадиционной ориентацией

Бывший защитник "Спартака-2" Виталий Дьяков ответил на вопрос, смог бы он находиться с игроком нетрадиционной ориентации в одной раздевалке.
Фото: ФК "Спартак"
— Бояться снять полотенце в душе?.. Не знаю, если честно. Сложный вопрос, не думаю, что в России когда-то такое произойдет. Когда путешествуешь по Европе (я много где был), в той же Италии два мужчины могут на людях где-то в ресторане или возле бассейна поцеловаться, и они этого не стесняются. Но у нас совсем другой менталитет, — цитирует Дьякова "СЭ".

32-летний Дьяков считает, что в России не будет футболистов, которые расскажут о своей нетрадиционной ориентации, а вот в "толерантной Европе" вполне возможно.

Дьяков сейчас находится без клуба. 17 марта защитник разорвал контракт со "Спартаком-2", за который выступал с февраля 2020 года. Как объяснил сам россиянин, он покинул состав красно-белых из-за ухода наставника Романа Пилипчука.

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Теги: Дьяков
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