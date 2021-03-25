"Знаю ли я, кто такой Газизов? Конечно — тем более, что именно он привел меня в "Уфу". Насколько мне известно, он заинтересовался в моей кандидатуре и предложил клубу совершить такую покупку. Он очень сильный и влиятельный человек. Газизов каждый раз заходит к нам в раздевалку и делится впечатлениями об игре, поддерживает нас. Да, я слышал, что он был в "Спартаке" — он знает много о бизнесе и как прокачать карьеру игроков. В общем, он очень хороший человек", - цитирует Бизозу Sport24.
Напомним, что 22-летний бурундийский полузащитник пополнил состав "Уфы" 19 февраля нынешнего года. На тот момент у Газизова не было официальной должности в клубе из Башкортостана. Бизоза подписал с "Уфой" контракт, рассчитанный сроком на 3,5 года. Сделка обошлась клубу в 200 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Бизоза в составе российского клуба принял участие в трех матчах во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Хавбек "Уфы" Бизоза: Газизов знает много о бизнесе и как прокачать карьеру игроков
Новичок "Уфы" хавбек Парфе Бизоза поделился мнением о генеральном директоре клуба Шамиле Газизове.
Фото: "Спорт-экспресс"
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