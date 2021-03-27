- Для Хвичи главное сейчас - играть. И это у него есть в "Рубине". Если мы говорим о топ-уровне, то у Кварацхелии есть потенциал, но этот потенциал надо раскрыть. И для того, чтобы его раскрыть, должно сложиться много факторов. Ведь, кроме потенциала, у каждого есть потолок. Нет такого игрока, для которого не существует потолка, но у каждого своя высота. У Хвичи задача - раскрыть свой потенциал максимально, - передает слова Шаронова "Реальное время".
20-летний атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия в текущем сезоне сыграл 20 матчей за "Рубин" в Российской премьер-лиге, забил в них 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его действующая оценочная стоимость на портале Transfermarkt, рассчитанная в декабре 2020 года, составляет 10 миллионов евро, перед началом текущего сезона РПЛ она составляла 4 с половиной миллиона евро. По оценке L'Equipe, в феврале 2021 года грузинский хавбек входил в число 50 лучших молодых игроков мира.
Шаронов: у Кварацхелии есть потенциал на топ-уровне, но его надо максимально раскрыть
Экс-главный тренер "Рубина" Роман Шаронов высказал мнение о потенциале атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!