– Он – невероятный талант, забивает голы за основную команду в 17-летнем возрасте. Видно, что из него получится отличный футболист. Конечно, ему еще надо много работать, стараться не быть довольным собой после двух-трех хороших матчей, – приводит слова Моро пресс-службе "Динамо".
Захарян является воспитанником бело-голубых. Полузащитник провел шесть матчей за первую команду в этом сезоне, отметился одним голом и двумя результативными передачами.
На молодежном чемпионате Европы-2021 Арсен провел две игры в составе сборной России и забил гол в ворота Исландии. Ближайший матч подопечные Михаила Галактионова проведут 31 марта в 19:00 по мск со сборной Дании.
Захарян — самый молодой автор гола в истории молодежных ЧЕ
Моро: Захарян – невероятный талант
Полузащитник московского "Динамо" Никола Моро поделился впечатлениями от игры одноклубника Арсена Захаряна.
Фото: РФС / Егор Слизяк
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