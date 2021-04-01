– Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чём, кроме как об игре и голах, – сказал Божович в интервью для "Чемпионата".
Соболев выступал под руководством черногорского специалиста в "Крыльях Советов" с 2018 по 2020 год, после чего перешел в московский "Спартак" за компенсацию в размере 4,5 млн евро.
В текущем сезоне за команду Доменико Тедеско форвард провел 16 матчей, отличился 10 голами и двумя результативными передачами. В среднем, на одно голевое действие Соболеву нужно 87 минут.
"Спартак" набрал 44 очка в 23 турах российской Премьер-лиги. В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с "Ростовом". Встреча начнется 4 апреля в 19:00 по московскому времени.
Божович: Соболев всегда был мощным нападающим
Бывший наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
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