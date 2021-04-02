Филина спросили, как в "Уфе" при Семаке соблюдался запрет на мат.
"Это больше профилактическая мера. Он если и повышал голос, то выражался корректно. Семак излучает добро, и хотелось отвечать ему взаимностью. После моего ухода из "Уфы" он продолжал интересоваться моими делами. Писал: "Как дела? Нашел команду? Слежу за тобой, удачи". Очень отзывчивый человек", - сказал Филин.
Напомним, что Семак являлся главным тренером "Уфы" в 2016-2018 годах.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 24-летний Филин провел 10 матчей и не отличился результативными действиями.
"Химки" на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Источник: Матч ТВ
Защитник "Химок" Филин: Семак излучает добро, очень отзывчивый человек
Защитник "Химок" Александр Филин поделился мнением о наставнике "Зенита" Сергее Семаке, под руководством которого играл в "Уфе".
Фото: "Химки"
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