Подозреваемый в игре на ставках футболист "Тамбова" Еркин отказался от проверки на полиграфе

Полузащитник "Тамбова" Александр Еркин, подозреваемый в игре на ставках, отказался проходить проверку на полиграфе на опросе в офисе РФС.

Напомним, ранее стало известно, что Еркина и еще одного футболиста "Тамбова", Дмитрия Германа, вызвали в РФС для объяснений по поводу возможной игры на тотализаторе. Герман побывал на опросе в РФС ранее. Он, как и Еркин, отказался от проверки на полиграфе.Как сообщат источник, Еркин и Герман решили не проходить детектор лжи по совету юристов. Отмечается, что на опросе в РФС футболисам задали стандартные в таких случаях вопросы, обвинений в их адрес не было.Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"