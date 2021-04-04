"Дзюбазависимость? Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбазависимость. "Барселона" имеет мессизависимость. "Милан" имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что в мартовских матчах отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года Дзюба, который является капитаном сборной России, отметился тремя голами и одной результативной передачей. 32-летний форвард стал автором забитого мяча в ворота Мальты (3:1) и оформил дубль в игре со Словенией (2:1).
Черчесов признал, что сборная России имеет "дзюбазависимость"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о роли нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в национальной команде.
Фото: сборная России
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