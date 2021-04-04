Семак рассказал, как относится к разговорам об отставке с поста главного тренера "Зенита"

Семак заявил, что относится к указанной информации совершенно спокойно. По его словам, было бы странно, если бы вокруг "Зенита" не было слухов о назначении нового тренера.
"Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. "Зенит" - солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И к тому же очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов", - сказал Семак.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Сегодня, 5 апреля, петербуржцы сыграют дома с "Химками" в матче 24-го тура. Начало встречи - в 19.00 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Зенит"
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