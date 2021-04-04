Червиченко заявил, что Зобнин отлично сыграл в матче с "Ростовом". Также он отметил, что ему не понравилось отношение Романа к вызову в сборную России. По словам Червиченко, Зобнин не захотел рисковать здоровьем в матчах за сборную. Напомним, что полузащитник "Спартака" пропустил мартовские игры национальной команды из-за повреждения.
"Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за "Спартак" убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало. Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво", - заявил Червиченко.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Зобнин провел 22 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
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Червиченко: Зобнин не захотел убиваться за свою страну, а за "Спартак" убился
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко после матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2) высказался об игре хавбека "красно-белых" Романа Зобнина.
Фото: "Спартак"
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