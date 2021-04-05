Магнуссон заявил, что больше не сыграет в этом сезоне

Напомним, в игре с "Тамбовом" Магнуссону потребовалась замена на 71-й минуте. Из-за повреждения футболист не смог сам покинуть поле, его унесли на носилках. Последующие обследования выявили у защитника "армейцев" разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
В этом сезоне российской Премьер-лиги Магнуссон принял участие в 22 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Хердур перешел в стан ЦСКА летом 2018 года из "Бристоль Сити" за компенсацию в размере 2,8 млн евро. Контракт 28-летнего футболиста с красно-синими рассчитан до 30 июня 2022 года.
После 24 сыгранных туров подопечные Ивицы Олича занимают четвертое место, имея в активе 43 очка.