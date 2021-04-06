"Думаю, в "Милане" Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку в "Аталанте". Но чемпионат Италии очень сложный. Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды", - сказал Семин.
Кварацхелия в текущем сезоне провел 21 матч за "Рубин" в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. В отборе на ЧМ-2022 в составе сборной Грузии Хвича забил по голу в ворота Испании (1:2) и Греции (1:1).
В состав казанской команды Хвича перешел в июле 2019 года. Всего за "Рубин" у него 49 матчей и 7 забитых голов. Контракт Кварацхелии рассчитан до июня 2024 года.
Накануне появилась информация, что итальянский "Милан" продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Также сообщалось, что интерес к грузинскому футболисту проявляла мюнхенская "Бавария", которая летом планирует омолодить состав.
Источник: RT
Семин: думаю, Кварацхелии больше подходит Примера или первенство Нидерландов
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о том, в каком европейском чемпионате будет удобнее играть полузащитнику "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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