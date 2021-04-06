Маклаков хочет, чтобы Мозес остался в "Спартаке"

Заслуженный артист России Алексей Маклаков, болеющий за "Спартак", оценил игру полузащитника Виктора Мозеса за столичный клуб.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
– Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в "Спартаке" в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов, – приводит слова Маклакова "СЭ".

Мозес перешел в "Спартак" на правах годичной аренды из лондонского "Челси" осенью 2020 года. В этом сезоне российской Премьер-лиги хавбек сборной Нигерии провел 13 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

Контракт Мозеса с "Челси" рассчитан до лета 2022 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть млн евро.

В 25-м туре РПЛ красно-белые сыграют в московском дерби против "Локомотива". Матч состоится в воскресенье, 11 апреля, в 19:00 по мск.

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Теги: Мозес Спартак Маклаков
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