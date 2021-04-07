Акинфееву – 35. ЦСКА поздравил своего капитана

Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 35! Поздравляем! ???— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2021
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Акинфеев является воспитанником ЦСКА и с 2003 года выступает за основную команду "армейцев". За это время Игорь провел 566 матчей в воротах красно-синих и пропустил 419 голов.
На счету голкипера 110 матчей в футболке сборной России. В том числе выступления на чемпионате Европы-2008, где подопечные Гуса Хиддинка дошли до полуфинала. А на чемпионате мира-2018 Акинфеев выступил в роли капитана национальной команды. Именно благодаря игре Игоря Россия смогла выйти в четвертьфинал турнира.
В свой день рождения Акинфеев сыграет в матче 1/4 финала Кубка России с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.