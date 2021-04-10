Геркус - о Тедеско: он любит работу в "Спартаке". Разве он похож на шабашника, на вахтового работника?

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
- Что бы я сделал на месте руководства? Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться. Деньгами? Да тут же не про деньги разговор. Ну вы о чем?

Речь про понятный курс клуба, про четкость. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в "Спартаке". Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Ну нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе", - приводит слова Геркуса "Спорт-экспресс".

Напомним, что в декабре прошлого года Тедеско объявил о своем решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт и покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По словам немецкого специалиста, причиной тому послужили семейные обстоятельства. Жена и дети Тедеско живут в Германии, он не может с ними видеться из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

11 апреля "Спартак" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Стартовый свисток встречи прозвучит на "РЖД Арене" в 19:00 по Москве.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Геркус Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Геркус - о Тедеско: он любит работу в "Спартаке". Разве он похож на шабашника, на вахтового работника?
"Реал" одержал победу над "Барселоной" и вышел на 1-е место в Ла Лиге 4
"Слуцкий подсыпает что-то в обед? Скорее повар". Дюпин - о секрете побед "Рубина" 1
Стало известно, что Ибрагимович сказал арбитру перед удалением в игре с "Пармой" 1
Йевтич стал автором 3000-го гола "Рубина" в официальных матчах
"Очень счастлив вернуться". Хавбек "Рубина" Ин Бом - после победы над "Ростовом"
"Рубин" показал победное видео из раздевалки после матча с "Ростовом"
"Все решил один эпизод". Слуцкий - о матче с "Ростовом" 3
Карпин: "Рубин" сегодня превзошел "Ростов" только в реализации 11
Шикарный гол Йевтича, который принес "Рубину" победу над "Ростовом" (видео)
Черчесов опубликовал фото с автомобилем Cadillac 10
"Реал" - "Барселона". Месси и Бензема начнут "эль класико" с первых минут
"Милан" одержал победу над "Пармой", Ибрагимович сделал голевой пас и удалился 1
"Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся на 4-е место в РПЛ 25
Талалаев - о матче с "Уфой": сложно играть с командой, которая настроена и больше мотивирована 5
"Химки" выиграли семь домашних матчей подряд. Эта самая длинная победная серия команды в РПЛ
Стукалов рассказал, в какой футбол будет играть "Уфа"
Марио Фернандес назвал команду мечты с тренером Гончаренко (видео) 3
"ПСЖ" обыграл "Страсбург" и сократил отставание от "Лилля" до трех очков
Якини: у Кокорина есть качества, чтобы играть на позиции как первого нападающего, так и помощника Влаховича 4
"Уфа" показала победное видео из раздевалки после матча с "Ахматом" 1
"Ливерпуль" одержал первую домашнюю победу в АПЛ в 2021 году
«Уфа» разгромила «Ахмат» после смены тренера. Грозненцы отбывали номер 1
Кротов признан лучшим игроком матча "Уфа" - "Ахмат"
Случится ли десятая кряду победа "Крыльев"? Анонс 36-го тура ФНЛ
Миранчук - в заявке "Аталанты" на матч против "Фиорентины"
"Бавария" в концовке упустила победу над "Унионом"
"Уфа" разгромила "Ахмат" в первом матче под руководством Стукалова 13
Экс-футболист "Спартака" Дьяков рассказал про случай с геями в Италии, который застал его врасплох 15
"Ростов" - "Рубин". Соу и Кварацхелия - в стартовых составах команд
Все новости
-