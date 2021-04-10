- Что бы я сделал на месте руководства? Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться. Деньгами? Да тут же не про деньги разговор. Ну вы о чем?
Речь про понятный курс клуба, про четкость. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в "Спартаке". Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Ну нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе", - приводит слова Геркуса "Спорт-экспресс".
Напомним, что в декабре прошлого года Тедеско объявил о своем решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт и покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По словам немецкого специалиста, причиной тому послужили семейные обстоятельства. Жена и дети Тедеско живут в Германии, он не может с ними видеться из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
11 апреля "Спартак" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Стартовый свисток встречи прозвучит на "РЖД Арене" в 19:00 по Москве.
Геркус - о Тедеско: он любит работу в "Спартаке". Разве он похож на шабашника, на вахтового работника?
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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