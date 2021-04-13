Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Александре Ярдошвили
Заслуженный врач России Александр Ярдошвили скончался 13 апреля в возрасте 66 лет.
Сегодня на 67-м году жизни скончался главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили. Ярдошвили работал в "Динамо" с 2016 года, до этого он был сотрудником ЦСКА. С 1998 по 2012 год Александр Эдуардович работал в сборной России.
Александр Ярдошвили являлся заслуженным врачом России, также он руководил профсоюзом футбольных врачей РФС.
"Динамо" в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги сыграло вничью с "Уралом" (2:2). "Бело-голубые" занимают 6-е место в таблице российского чемпионата, имея в активе 43 очка. Следующий матч у "Динамо" пройдет 17 апреля. В Волгограде команда Шварца сыграет против "Ротора". Начало матча - в 16:30 мск.
Источник: телеграм-канал РПЛ
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