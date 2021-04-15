– В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос, – сказал Минасов в интервью для "СЭ".
Набабвкин выступает за ЦСКА с 2010 года. За это время защитник провел в футболке "армейцев" 252 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отметился шестью результативными передачами. В этом сезоне Кирилл появлялся на поле только три раза, а в начале февраля получил травму паха, от которой восстанавливается до сих пор.
Васин перешел в стан красно-синих из нальчикского "Спартака" зимой 2011 года. С момента своего дебюта 32-летний защитник сыграл 86 матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
У обоих футболистов контракт истекает летом 2021 года.
Агент рассказал о продлении контрактов Набабкина и Васина с ЦСКА
Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитников ЦСКА Кирилла Набабкина и Виктора Васина, рассказал о ситуации с новыми контрактами для игроков.
Фото: ПФК ЦСКА
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