Орещук: отдайте "Спартаку" уже три очка, они не успокоятся, пока не победят

Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу разбирательств по матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0).
Фото: ФК "Динамо"
"Отдайте им три очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всём же виноват Сухина. Разве это не видно было? "Спартак" играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа "Спартака" была бы. Если не отдадите, они снимутся", - написал Орещук в своем твиттере.

Сегодня в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС вынесли наказание за посещение начальниками "Спартака" и "Локомотива" Василием Козловцевым и Станиславом Сухиной судейской комнаты. Оба получили штраф в 150 тысяч рублей, а "Локомотив", который ранее был наказан условно домашним матчем на нейтральном поле, получил реальное наказание. Домашняя игра 29-го тура РПЛ против "Динамо" пройдет для "железнодорожников" на нейтральном поле.

Вечером появилась информация, что "Спартак" просит РФС проверить арбитров матча 25-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) за ложную информацию по Сухине. Судейская бригада, во главе с Кириллом Левниковым, указала, что Сухина заходил в судейскую комнату лишь однажды, когда как на КДК РФС установили, четыре раза (три — до и однажды — после матча).

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Теги: Орещук Спартак Локомотив
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