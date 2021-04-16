"Кто больше всех впечатлил из соперников в РПЛ? Отмечу двоих. Это Влашич из ЦСКА и Вандерсон из "Краснодара". Чисто мои ощущения на поле. По тому, как они двигаются, по скорости, технике, владению мячом очень сильно впечатлили", - заявил Тихий.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в текущем сезоне провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. В чемпионате России "армейцы" обыграли в первом туре "Химки" со счетом 2:0, в матче второго круга была зафиксирована ничья - 2:2.
Игрок "Краснодара" Вандерсон в РПЛ в сезоне 2020/2021 сыграл 16-ти матчах, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. В Краснодаре "Химки" уступили "быкам" со счетом 2:7, на своем поле подмосковный клуб победил "Краснодар" (1:0).
Источник: Матч ТВ
Капитан "Химок" назвал самых сильных соперников в РПЛ
Защитник "Химок" Дмитрий Тихий назвал самых сильных соперников в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Химки"
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