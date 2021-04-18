"Мы получили ответ от Роспотребнадзора, в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч разрешено посетить не более 50% болельщиков с учетом социальной дистанции. В нашем случае - это чуть более 20%. К сожалению, в связи с письмом от Роспотребнадзора клуб не сможет выпустить больше билетов в продажу", - приводит слова директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова ТАСС.
Напомним, что 8 апреля московский клуб сообщил о продаже всех билетов на предстоящее дерби, в связи с чем было направлено письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится на "Открытие Банк Арене" 25 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"Спартак" не сможет увеличить квоту для зрителей на дерби с ЦСКА
Роспотребнадзор не разрешил "Спартаку" увеличить квоту для болельщиков на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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