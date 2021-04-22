"Контакта пока не было, никто из ЦСКА еще не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.
У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!" - сказал Рахимич.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что наставник ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить Элвира Рахимича в тренерский штаб команды вместо Василия Березуцкого, ушедшего в "Краснодар". Хорватский специалист видит в Рахимиче помощника, который станет связующим звеном между футболистами и тренерским штабом.
Элвир Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. До этого он два года играл за махачкалинский "Анжи". В составе "армейцев" он провел 346 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач. Сейчас Рахимич работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины. Отмечается, что на работу в национальной команде возможный переход в штаб ЦСКА не повлияет.
Источник: Чемпионат
СМИ: Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА
Источник: Олич намерен пригласить в ЦСКА Чорлуку
Рахимич: всегда готов помочь ЦСКА и моему другу Оличу
Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал информацию, что наставник "армейцев" Ивица Олич хочет пригласить его в тренерский штаб команды.
Фото: ТАСС
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