- Нормально ли для судей, когда они выпивают с представителями клубов? Сейчас выпущена инструкция для судей - исключить алкоголь до игры, в день игры, после. Нормальное решение. Но мы тоже люди. Можем выпить. Теперь дома будем выпивать. У человека есть выходные. Арбитр, как правило, в выходные всегда в командировке, на игре, он лишен праздников. Для нас футбол как праздник. Почему после игры мы не можем выпить 100 граммов или пару бокалов вина? - цитирует Вилкова "РБ-Спорт".
Арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков был пожизненно отстранен от судейства решением председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Причиной отстранения стали спорные решения арбитра в ключевых эпизодах, повлиявших на исход встречи 27 тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). Экспертно-судейская комиссия единогласно признала ошибки Вилкова в эпизодах с удалением полузащитника желто-синих Армина Гиговича и назначением пенальти в их ворота.
Вилков: почему после игры арбитр не может выпить 100 граммов или пару бокалов вина?
Пожизненно отстраненный от судейства экс-арбитр Михаил Вилков высказался о своем отношении к алкоголю.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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