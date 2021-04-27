Вилков: почему после игры арбитр не может выпить 100 граммов или пару бокалов вина?

Пожизненно отстраненный от судейства экс-арбитр Михаил Вилков высказался о своем отношении к алкоголю.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ