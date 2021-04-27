"Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждём заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию", - заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Напомним, в игре 27-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, который прошел в воскресенье, 25 апреля, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.
"Спартак" одержал минимальную победу в дерби (1:0) и набрал 50 очков в чемпионате России, что обеспечивает клубу третью строчку в турнирной таблице.
ЦСКА с 46 очками идет на шестой строчке.
Источник: Чемпионат
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ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Ахметова
ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, полученную хавбеком Ильзатом Ахметовым в матче РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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