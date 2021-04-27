По информации источника, 7 из 8 экспертов судейской комиссии посчитали решение арбитров относительно удаления игрока "армейцев" ошибочным.
Напомним, что Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте встречи за нарушение на нападающем "Спартака" Александре Соболеве. Главный арбитр дерби Павел Кукуян решил удалить 23-летнего полузащитника после просмотра видеоповтора. К монитору рефери пригласил судья Сергей Карасев, работавший на ВАР.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"
СМИ: 7 из 8 экспертов ЭСК посчитали удаление Ахметова в матче со "Спартаком" ошибочным
Стали известны подробности голосования ЭСК РФС по поводу красной карточки хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (0:1).
Фото: РПЛ
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