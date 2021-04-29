"Как я отношусь к практике пожизненного отстранения судей? Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с "Химками", то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча.
Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки", - приводит слова Шварца Sport24.
Напомним, что встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Химками" завершилась минимальной победой подмосковной командой. Единственный мяч в игре забил полузащитник красно-черных Максим Глушенков, арендованный у московского "Спартака".
После матча "Динамо" отправило в Российский футбольный союз запрос с просьбой рассмотреть работу рефери. Экспертно-судейская комиссия посчитала, что главный арбитр встречи Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Химок" на 79-й минуте при счете 0:0.
"Динамо" после 27-и туров Российской Премьер-лиги располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 46 очков.
Источник: ЭСК признала ошибку арбитра Кукуляка в матче "Динамо" - "Химки"
"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Химками"
Шварц: решения судьи повлияли на ход и итог матча с "Химками"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о судействе в российском футболе.
Фото: Getty Images
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