Черевченко: в России никто не умеет играть первым номером. Даже "Зенит" не может

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о проблемах с игрой в позиционном нападении в Российской премьер-лиге.

Фото: ФК "Зенит"