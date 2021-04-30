Черевченко: в России никто не умеет играть первым номером. Даже "Зенит" не может

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о проблемах с игрой в позиционном нападении в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
– Верно ли, что в России никто не умеет играть первым номером? Никто. Даже "Зенит" не может. Что такое игра первым номером? Позиционная атака. Если кто-то в России играет первым номером, то только из-за того, что так заставляет играть соперник. Допустим, в нашем матче с "Ахматом" нас заставили, - цитирует Черевченко Sports.ru.

После 27 туров турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет "Зенит" набравший 58 очков. На второй строчке находится московский "Локомотив", в активе которого 52 очка. В 28 туре РПЛ соперники встречаются между собой в Санкт-Петербурге, победа в этой игре автоматически сделает сине-бело-голубых чемпионами.

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Теги: Химки Зенит Черевченко
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